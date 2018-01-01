Обольстительная Бритни Спирс показала пикантную тренировку в спортзале, видео

Певица продемонстрировала поклонникам красивую фигуру и отличную физическую форму.
Звезда показала упражнения с гантелями и растяжку. Видео она опубликовала в Instagram.
"Подготовка к лету", - гласит подпись к ролику.
На тренировку Спирс пришла в соблазнительном наряде, с макияжем и прической. Певица выбрала для занятий мини-шорты в горошек, которые выгодно подчеркивают округлость бедер, и спортивный топ нежного розового цвета.
В процессе тренировки исполнительница изменяла нагрузку: работала с гантелями, делала растяжку, а затем выполнила шпагат.