"Образ гопника". Ксения Собчак позировала в спортивном наряде, фото

Снимок бывшего кандидата в президенты РФ в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за семь часов он собрал более 20 тысяч лайков.
На фото Собчак позирует в кофте, штанах, в кедах и в солнцезащитных очках. Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.
"Образ гопника…", — отметил zelribka. "Какая же Вы классная", — написала kinshina.svetlana. "Стремный костюм", — считает dahlia_1444.
Ранее жена российского рэпера Тимура Кузьминых, который выступает под псевдонимом Dino MC 47, дизайнер Марина Кузьминых (более известна как Мишаня Мишина) подтвердила, что Ксения Собчак беременна во второй раз.
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