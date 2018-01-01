"Образ кровавого жидобандеровца пообтерся в общественном сознании": Макаревич предложил нового врага

Музыкант постебался над влиянием пропаганды на соотечественников.
Своими мыслями он поделился на своей странице в Facebook.
"Поскольку образ кровавого жидобандеровца пообтерся в общественном сознании, предлагаю нового яркого врага - жидоамериканец", - написал певец.
В комментариях пользователи стали предлагать разные варианты и модификации образа.
Напомним, Макаревич впервые за три года побывал в США, и отметил, что американцы гораздо спокойнее россиян. По его мнению, с россиянами происходит "что-то ужасное", и они становятся "злобными дебилами".
Такие слова музыканта вызвали бурю обсуждений в Сети, многие россияне ополчились на Макаревича.
На защиту Макаревича встал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – он призвал СМИ не перевирать слова артиста.