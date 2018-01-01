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"Обувь — полный отстой". В Сети раскритиковали фото, опубликованные Аллой Пугачевой

Сегодня, 16:24
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1 / 6 В соцсети раскритиковали фото обуви, опубликованные Аллой Пугачевой (instagram.com/alla_orfey)

Несколько интернет-пользователей назвали модели обуви "ужасными".

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В соцсети раскритиковали фото обуви, опубликованные Аллой Пугачевой instagram.com/alla_orfey
Российская певица Алла Пугачева выложила в Сеть фотографии разных моделей обуви одного из брендов.

Фото артистка опубликовала на своей странице в соцсети, их раскритиковали ряд интернет-пользователей.

"Обувь — просто ужасна, полный отстой! Абсолютнейшее отсутствие вкуса", — написала lyudmylaodnorozhenko. "Ужас", — считают debolskaiaelen и elena.shapovlova.

"И сколько стоит такой ужас?..", — поинтересовалась fedosiukiulia. "Старой барыни журнал", — пошутила viktovit. "Для бабушек — самое то...", — полагает plavinskayayuliya.

Напомним, в День святого Валентина — 14 февраля — Алла Пугачева в соцсети поделилась умилительным снимком, на котором она запечатлена с супругом Максимом Галкиным и их детьми-двойнятами Гарри и Лизой. 
Теги:  
Алла Пугачева, обувь
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