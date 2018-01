Объявлены номинанты на "Оскар"

Всего будут названы шорт-листы в 24 номинациях.

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на премию "Оскар", церемония награждения которой пройдет 4 марта.

Ведущим грандиозного шоу во второй раз подряд станет популярный телеведущий и комик Джимми Киммел.

Список номинантов огласили в Лос-Анджелесе, трансляция доступна на YouTube.

Мультфильм американской студии Pixar "Тайна Коко" (Coco) вошел в число номинантов на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм",объявили в ходе церемонии в театре Самуэля Голдуина, сообщает ТАСС.

Эта лента режиссеров Ли Анкрича и Эдриана Молины, рассказывающая о традиционном мексиканском празднике - Дне мертвых, ранее уже была отмечена премией "Золотой глобус".

Помимо "Тайны Коко" на "Оскар" в данной категории также выдвинуты анимационные ленты "Фердинанд" (Ferdinand), "Босс-молокосос" (The Boss Baby), "Добытчица" (The Breadwinner), "Ван Гог. С любовью, Винсент" (Loving Vincent).

Категория "Лучший фильм"

В 2018 году на премию выдвинуты девять фильмов. Из предложенных на рассмотрение киноакадемиков картин в номинацию "Лучший фильм" включены фильмы "Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name) Луки Гуаданьино, "Темные времена" (Darkest Hour) Джо Райта, "Дюнкерк" (Dunkirk) Кристофера Нолана, "Прочь" (Get Out) Джордана Пила, "Леди Бёрд" (Lady Bird) Греты Гервиг, "Призрачная нить" (Phantom Thread) Пола Томаса Андерсона, "Секретное досье" (The Post) Стивена Спилберга, "Форма воды" (The Shape of Water) режиссера Гильермо дель Торо, а также "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Мартина Макдоны.

Категория "Лучший оригинальный сценарий"

Ленты "Форма воды" (The Shape of Water) режиссера Гильермо дель Торо и "Леди Бёрд" (Lady Bird) постановщицы Греты Гервиг номинированы на "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий".

В данной категории также представлены картины "Прочь" (Get Out) Джордана Пила, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) британца Мартина Макдоны, "Любовь - болезнь" (The Big Sick) Майкла Шоуолтера.

В соседствующей номинации "Лучший адаптированный сценарий" представлены ленты "Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name) итальянского режиссера Луки Гуаданьино, "Ферма "Мадбаунд" (Mudbound) американской постановщицы Ди Риис, "Горе-творец" (The Disaster Artist) Джеймса Франко, "Большая игра" (Molly's Game) Аарона Соркина, "Логан" (Logan) Джеймса Мэнголда.

Категория "Лучший актер"

Британец Гари Олдман и американец Дензел Вашингтон вошли в число номинантов на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший актер". Олдман номинирован за фильм "Темные времена" (Darkest Hour), Вашингтон может получить награду за исполнение главной роли в фильме "Роман Израэл, Esq." (Roman J. Israel, Esq.).

Помимо них в данной номинации представлены также Дэниэл Дэй-Льюис, сыгравший в фильме "Призрачная нить" (Phantom Thread), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем", Call Me by Your Name), Дэниэл Калуя ("Прочь", Get Out).

Категория "Лучшая актриса"

Пять исполнительниц главных ролей выдвинуты на соискание "Оскар" в категории "Лучшая актриса".

Как сообщила Американская академия киноискусств, в данный список вошли Салли Хокинс ("Форма воды", The Shape of Water), Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Мэрил Стрип ("Секретное досье", The Post), Сирша Ронан ("Леди Бёрд", Lady Bird), а также Марго Робби ("Тоня против всех", I, Tonya).

Категория "Лучший актер второго плана"

Американцы Сэм Рокуэлл и Уиллем Дефо номинированы на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана". 49-летний Рокуэлл номинирован за картину "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), за которую он ранее уже получил "Золотой глобус". 62-летний Дефо выдвинут за участие в фильме "Проект "Флорида" (The Florida Project).

Кроме них в данной номинации представлены Ричард Дженкинс ("Форма воды", The Shape of Water), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира", All the Money in the World), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури").

Категория "Лучшая актриса второго плана"

В номинации "Лучшая актриса второго плана" выдвинуты пять актрис.

В список вошли Мэри Джей Блайдж за ее работу в фильме "Ферма "Мадбаунд" (Mudbound), Эллиссон Дженни ("Тоня против всех", I, Tonya), Октавия Спенсер ("Форма воды", The Shape of Water), Лори Меткалф ("Леди Бёрд", Lady Bird), Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить", Phantom Thread).

Ранее представители "Американской академии кинематографических искусств и наук" обнародовали список фильмов, допущенных к борьбе за главную номинацию на премию "Оскар".

Стоит отметить, что премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как "Оскар", учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.