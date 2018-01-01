Обычные ссыкуны, просто крысы. Юрченко об украинских "артистах-"предателях"

По словам музыканта, в стране, в которой несколько лет идет война, нет понятия "артист", есть понятие "человек" и "гражданин".

Юрко Юрченко. obozrevatel.com

Музыкант, суперфиналист шоу "Х-Фактор" Юрко Юрченко резко высказался об украинских звездах, которые гастролируют в Россию во время войны на Донбассе.

Такое мнение участник Национального отбора на "Евровидение-2018" выразил в интервью "Обозревателю".

По его словам, в стране, в которой несколько лет идет война, нет понятия "артист", есть понятие "человек" и "гражданин".

"Обычные ссыкуни. Просто крысы, которых я часто встречаю. Люди, которые не любят и не уважают ни себя, ни свою родину. Нельзя быть артистом вне политики, потому что понятие "артист" не существует, существуют понятия "человек", "гражданин". У гражданина должна быть четкая позиция", – подчеркнул Юрий Юрченко.

По его словам, в стране идет война, развязанная Россией, о чем всем хорошо известно.

"Да, она какая-то немного неправильная, какая-то глупая и временами коррумпированная, с кучей людей, которые зарабатывают на этом... И я все это видел, когда бывал там. Но сколько я знал людей, которые погибли!", - отметил музыкант.

В пример он привел один из эпизодов своих поездок с концертами к украинским бойцам.

"Помню, приезжал в "Айдар" и говорю: "О, а где Батя? А где Старшина?" А нету. Понимаете? И они после этого рассказывают, что это не война?", — подчеркнул Юрченко.

Напомним, ранее народная артистка Украины Руслана Лыжичко высказалась о гастролях украинских исполнителей в России и об инициативе вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко относительно усиления ответственности артистов-гастролеров.