Обзывали уродиной и били: одноклассник Веры Брежневой рассказал про нелегкие школьные годы певицы

Артистку всячески обзывали и дрались с ней на переменах.

Певице в школе было нелегко instagram.com/ververa

Известной украинской певице Вере Брежневой в школе пришлось нелегко, ведь ее обижали, и она была для одноклассников "гадким утенком".

Вспомнил какой была Брежнева в школьные годы ее одноклассник Дмитрий Дузик в эфире программы "Звезды сошлись". Он рассказал, что Веру невзлюбили сразу как она в пятом классе перешла в новую школу – она носила очки, короткую прическу, брекеты, и имела невыразительную фигуру, которую прятала за широкой одеждой.

Дузик добавил, что артистку даже били в школе – но не мальчики, а девочки, которых в классе было большинство.

"К нам в школу Вера пришла в сложившийся коллектив. Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали – очкарик, галуха-лягуха. В классе было 20 девочек и только 6 мальчиков. Никто из нас ее не защищал. Она сама держала удар. Иногда даже драки были во дворе. А после девчонки опаздывали на урок, а Вера приходила растрепанная и заплаканная. Но всегда боролась. С ней поступали жестоко – однажды наклеили на спину бумажку, на которой было написано "Уродина", - рассказал одноклассник Веры Брежневой.

У Брежневой была короткая прическа и она носила очки Фото: tsn.ua

Мужчина отметил, что Брежнева для него осталась Верой Галушкой (настоящая фамилия певицы).

"Она выросла и похорошела. Но для меня так и осталась Верой Галушка. Но я хочу ей сейчас передать привет и сказать – Верочка, ты была и есть хороший человечек. Если мы тебя чем-то обидели, то прости, пожалуйста. Ты прекрасна, оставайся такой же", - сказал одноклассник звезды.

У Брежневой была короткая прическа и она носила очки Фото: tsn.ua

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