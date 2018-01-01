"Очаровательная зефирка": Алена Шоптенко умилила фанатов фото на последнем месяце беременности

Хореограф поделилась трогательным снимком.

Хореограф поделилась трогательным снимком instagram.com/alena_shoptenko

Известный хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенк о, которая находится на 9 месяце беременности, поделилась с подписчиками фото, которое вызвало у них умиление и восторг.

На снимке, который знаменитость выложила на своей странице в Instagram, она позирует в светлой майке, акцентируя внимание на округлый живот длинным шлейфом розовой ткани.

"Не смотря на то, что я уже не хожу, а больше перекатываюсь, настроение вот такое же воздушное, как на этом фото. Ну, я надеюсь, еще совсем немного и снова буду летать. Хотя первое время, конечно, не высоко", - поделилась ощущениями хореограф.

Шоптенко на этом фото назвали "очаровательной зефиркой" instagram.com/alena_shoptenko

Поклонники расхвалили фото будущей мамы.

"Очаровательная зефирка", "Очень красивая и нежная", "Это просто сказочно!", "Какая нежность... Супер!", - умилялись подписчики.

Напомним, Алена Шоптенко замужем за Алексеем Ивановым, для пары это первый общий ребенок.

Ранее Алена Шоптенко рассказала, где будет рожать, и какое имя выбрала для ребенка.

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