"Очень даже аппетитно". Вика из "НеАнгелов" в купальнике похвасталась попой

Певица сфотографировалась в одесском фитнес-клубе.

Виктория Смеюха позировала в купальнике instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена возле бассейна в сдельном купальнике, в центре внимания оказалась ее попа.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он был сделан в одном из одесских фитнес-клубов.

"… иногда мне кажется, что в моих жилах течет небесная вода", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Очень даже аппетитно", — написал nakonechnuyandrij. "Мощь!!!", — считает zhorikkazantip_. "Не знаю, как на счет воды, но формы действительно божественные", — отметил mrsuitman777.

Виктория Смеюха позировала в купальнике instagram.com/vikanablack

Ранее Виктория Смеюха в соцсети поделились фотографиями, сделанными в канадском городе Монреаль. Певица позировала в белом легком платье, посмотреть снимки можно здесь.

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