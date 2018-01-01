"Очень красивые орехи". Надя Дорофеева похвасталась попой, фото

Снимок певицы в соцсети собрал сотни тысяч лайков.
Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 220 тысяч лайков.
Интернет-пользователи по-разному прокомментировали фото. "Надя, очень красивые орехи", — отметил vkysnui_chebyre4ek.
"Господи, Надя Дорофеева вы ужасно испортились…", — считает _daniela_primakova_. "Очарование", — написал mrdreamtraveler.
Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть снимок, сделанный для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть фото можно здесь.