"Очень красивые орехи". Надя Дорофеева похвасталась попой, фото

Снимок певицы в соцсети собрал сотни тысяч лайков.

Надя Дорофеева сфотографировалась в футболке и трусах instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует на кровати в футболке и трусах, в центре внимания оказалась попа артистки.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 220 тысяч лайков.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали фото. "Надя, очень красивые орехи", — отметил vkysnui_chebyre4ek.

"Господи, Надя Дорофеева вы ужасно испортились…", — считает _daniela_primakova_. "Очарование", — написал mrdreamtraveler.

Надя Дорофеева сфотографировалась в футболке и трусах instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть снимок, сделанный для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть фото можно здесь.