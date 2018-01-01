"Очень красивые сиськи": одесская Барби покорила поклонников фото в спортивном топе

Украинка поделилась соблазнительным снимком.

Украинка порадовала поклонников новым фото instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова , которую называют одесской Барби, сверкнула грудью в спортивном топе.

Наша соотечественница опубликовала соблазнительную фотографию на своей странице в Instagram – она запечатлена в цветном спортивном топе, который подчеркивает ее пышную грудь, также Лукьянова соблазнительно приоткрыла губы.

Поклонники не могли сдержаться, и засыпали красотку комплиментами.

"Какая красивая", "Горячая девушка", "Я люблю твои губы", "Очень красивые сиськи", - восхищались поклонники.

Валерия Лукьянова покрасовалась в спортивном топе instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее одесская Барби похвалилась фигурой в коротком топе и мини-шортах.

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