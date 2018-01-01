"Очень необычно": фанаты едва узнали Надежду Мейхер на новом фото

Артистка поделилась новым селфи.

Певица поделилась новым селфи instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер , которая поразила фанатов новым имиджем - остригла свои роскошные волосы под каре и сделала челку, поделилась новым снимком, на котором ее с трудом узнали поклонники.

На своей странице Instagram певица опубликовала селфи, на котором позирует в майке в бельевом стиле глядя в камеру.

Поклонники по-разному отреагировали на фото, однако большинство расхвалили новый образ певицы.

"Наденька - Богиня!", "Очень необычно и клево", "Очень идет вам эта стрижка", "Удивительная красота...", "Шикарная дива...куда более прекрасней остальных", - расхваливали подписчики.

Надежда Мейхер показала новую прическу instagram.com/nadyameiher

Ранее Надежда Мейхер показала пикантное фото.

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