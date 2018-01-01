"Очень жарко": британская "Ким Кардашьян" взволновала любителей клубнички

Модель похвасталась аппетитными формами.

Модель похвасталась пышными формами instagram.com/demirosemawby

Известная модель Деми Роуз, которую называют британской "Ким Кардашьян" за выдающиеся формы, поделилась с подписчиками новым фото, которое вызвало у них немалый восторг.

На фото, которые девушка выложила на своей странице в Instagram, модель запечатлена в соблазнительном черном боди, которое едва сдерживает ее пышную грудь, и подчеркивает аппетитные формы. Модель позировала на кухне у холодильника, сексуально поедая клубнику.

"Сладкоежка", - подписала эротичное фото Роуз.

Фанаты отметили, что Роуз выглядит очень горячо, и это фото – лучшее, что они видели в Instagram.

"Лучшее фото, что я видел в Инстаграме", "Очень жарко, слишком", "Самое горячее фото, которое когда-либо существовало", - расхваливали подписчики.

Деми Роуз призналась, что она сладкоежка instagram.com/demirosemawby

Ранее Деми Роуз засветила прелести для фанатов.

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