Очередной концерт Сергея Бабкина отменен

Деньги за билеты обещают вернуть по месту приобретения.

Сергей Бабкин Facebook.com

С недавних пор артист Сергей Бабкин попал под критику активистов, которые срывают его концерты в городах Украины, а все из-за того, что певец выступал в России.

Об этом пишет Телеграф.

На прошлой неделе концерт Бабкина отменили во Львове, затем пытались сорвать в Днепре.

Сейчас, организаторы выступления певца в Кропивницком (Кременчуг) сообщили, что концерт Сергея Бабкина, который должен был состояться 26 октября, отменен.

По их словам, это связано с конфликтом между артистом и патриотическими организациями после его высказываний о выступлениях в РФ и Крыму.

В Кропивницком по городу сорвали афиши Бабкина. Деньги за билеты обещают вернуть по месту приобретения.

Напомним, Сергей Бабкин рассказал, как выступал в России и Крыму.