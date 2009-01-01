Очередной концерт Сергея Бабкина отменен

Деньги за билеты обещают вернуть по месту приобретения.
Об этом пишет Телеграф.
На прошлой неделе концерт Бабкина отменили во Львове, затем пытались сорвать в Днепре.
Сейчас, организаторы выступления певца в Кропивницком (Кременчуг) сообщили, что концерт Сергея Бабкина, который должен был состояться 26 октября, отменен.
По их словам, это связано с конфликтом между артистом и патриотическими организациями после его высказываний о выступлениях в РФ и Крыму.
В Кропивницком по городу сорвали афиши Бабкина. Деньги за билеты обещают вернуть по месту приобретения.
Напомним, Сергей Бабкин рассказал, как выступал в России и Крыму.