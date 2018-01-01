"Ода благодарности": "НеАнгелы" выпустили позитивный весенний клип

Дуэт представил клип на композицию SlavaVictoria.
Позитивный весенний трек коллектив представил вместе с красочным видео в стиле live с недавнего концерта в киевском дворце "Украина".
В ролике представлены кадры бэкстейджа концертов, репетиций, реакции фанатов.
"SlavaVictoria" стала заглавной песней всеукраинского тура группы с одноименным названием.
"Эта песня – не история про нас. Это ода благодарности нашим поклонникам, без которых бы не было ни славы, ни побед", - прокомментировала Слава новую работу.