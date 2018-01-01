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"Ода благодарности": "НеАнгелы" выпустили позитивный весенний клип

Сегодня, 15:20

Дуэт представил клип на композицию SlavaVictoria.

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Слава и Виктория "НеАнгелы"
Группа "НеАнгелы" порадовала поклонников новым весенним клипом на песню "SlavaVictoria".

Позитивный весенний трек коллектив представил вместе с красочным видео в стиле live с недавнего концерта в киевском дворце "Украина".

В ролике представлены кадры бэкстейджа концертов, репетиций, реакции фанатов.

"SlavaVictoria" стала заглавной песней всеукраинского тура группы с одноименным названием.

"Эта песня – не история про нас. Это ода благодарности нашим поклонникам, без которых бы не было ни славы, ни побед", - прокомментировала Слава новую работу. 

Ранее Слава из "НеАнгелов" поразила сменой имиджа.
Теги:  
Слава Каминская, Виктория Смеюха, НеАнгелы, песня, SlavaVictoria
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