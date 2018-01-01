Одесская Барби на новом горячем фото "сверкнула" грудью

Девушка решила продемонстрировать точеную талию и потрясающий пресс.

Девушка решила продемонстрировать точеную талию и потрясающий пресс Instagram

Одесская Барби Валерия Лукьянова показала в Сети новый откровенный снимок, на котором она запечатлена топлес.

Лукьянову называют Барби из-за специфического внешнего вида, напоминающего знаменитую куклу. На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует топлес, прикрывая грудь руками. Таким откровенным снимком она проиллюстрировала пост о своей талии и кубиках пресса.

"Лично для меня Красивая талия - это не просто изящество и тонкость! Обязательно должны быть кубики. Недавно подруга сказала мне, что не видит у меня кубиков, а видит только полоски. Это простимулировало меня добиться еще более яростных кубиков. Потому что полоски у меня и так всегда были это вовсе не зависит от спорта. Более худшего спортивного оскорбления, если честно даже не придумаешь", - подписала фото Лукьянова.

Снимок собрал более 7 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

"У вас красивая талия!", "Очень красивая спортивная фигура!", "Кубики видно, красивая и тонкая талия, шикарная", "Шикарная фигура", - писали юзеры.

Девушку расхвалили за тонкую талию instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее одесская Барби опубликовала новые откровенные фото.

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