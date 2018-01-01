Одесская Барби похвасталась завораживающим снимком из Москвы

Фото было сделано в центре столицы России.

Валерия Лукьянова поделилась завораживающим фото instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова , которую называют одесской Барби, выложила в Сеть завораживающую фотографию.

Снимок был сделан в центре столицы Российской Федерации Москвы — на Красной площади, говорится на странице девушки в Instagram.

На фото украинка запечатлена стоящей между двумя статуями, ее взгляд направлен вперед, а левая рука приподнята.

Валерия Лукьянова поделилась завораживающим фото instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Соблазнительное фото сделано Мехико, посмотреть его можно здесь.

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