Одесская Барби позировала топлес, фото

Украинка похвасталась соблазнительным снимком, сделанным в Мексике.

Валерия Лукьянова позировала топлес instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова , которую называю одесской Барби, выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена без лифчика.

Наша соотечественница позировала топлес в жилье в столице Мексики — в Мехико, говорится на ее странице в Instagram.

"Очень люблю свое тату, так довольна. Вот слышала многие люди со временем жалеют о сделанных тату. А у меня наоборот, я такую гармонию ощущаю от нее, не передать словами. И нравится именно то, что это полностью мой дизайн, придуманный мной...", — подписала фото девушка.

Валерия Лукьянова позировала топлес instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Соблазнительное фото сделано Мехико, посмотреть его можно здесь.

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