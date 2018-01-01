Одесская Барби позировала в соблазнительном топике, фото

Украинка сфотографировалась в столице Мексики.

Валерия Лукьянова позировала в соблазнительном топике instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова , которую называю одесской Барби, выложила в Сеть фотографию в ярком топике с глубоким вырезом.

Снимок был сделан в столице Мексики — Мехико, говорится на странице нашей соотечественницы в Instagram.

"Мы все творцы. И, прежде всего, творцы своей реальности. В каждом из нас заложено творческое начало — это природная составляющая, требующая естественного раскрытия!!!...", — подписала фото девушка.

Валерия Лукьянова позировала в соблазнительном топике instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети новым откровенным снимком, на котором она позирует топлес. Фото собрало тысячи лайков, а также сотни восторженных комментариев интернет-пользователей.

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