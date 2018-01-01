Одесская Барби сверкнула грудью в соблазнительном платье, фото

Наша соотечественница позировала в столице Мексики.

Валерия Лукьянова в соблазнительном платье сверкнула грудью instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова , которую называют одесской Барби, в черном коротком платье с глубоким декольте сверкнула грудью.

Наша соотечественница опубликовала фотографию в соблазнительном наряде на своей странице в Instagram, она была сделана в столице Мексики Мехико.

На снимке девушка запечатлена полулежа на диване, в центре внимания оказалась ее грудь.

Валерия Лукьянова в соблазнительном платье сверкнула грудью instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети фотографией в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Соблазнительный снимок сделан в Мехико, посмотреть его можно здесь.

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