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Одесская Барби сверкнула грудью в соблазнительном платье, фото

Сегодня, 00:15

Наша соотечественница позировала в столице Мексики.

Лукьянова
Валерия Лукьянова в соблазнительном платье сверкнула грудью instagram.com/valeria_lukyanova21
Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, в черном коротком платье с глубоким декольте сверкнула грудью.

Наша соотечественница опубликовала фотографию в соблазнительном наряде на своей странице в Instagram, она была сделана в столице Мексики Мехико.

На снимке девушка запечатлена полулежа на диване, в центре внимания оказалась ее грудь.

Лукьянова
Валерия Лукьянова в соблазнительном платье сверкнула грудью instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети фотографией в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Соблазнительный снимок сделан в Мехико, посмотреть его можно здесь.

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Теги:  
Валерия Лукьянова, одесская Барби, платье, грудь
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