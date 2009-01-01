Одесская Барби увеличила грудь и неудачно использовала фотошоп

Лукьянова отдыхает на берегу Карибского моря в мексиканском городе Канкун.

Валерия Лукьянова Instagram

Звезда соцсетей и модель Валерия Лукьянова, более известная как, продемонстрировала увеличившуюся грудь.

Она опубликовала новые фотографии у себя на странице в Instagram.

Лукьянова отдыхает на берегу Карибского моря в мексиканском городе Канкун.

Пользователи утверждают в комментариях, что девушка увеличила грудь "минимум размера на два". А также многие уличили ее в неудачном использовании фотошопа. "Вы когда фотошопите талию, элементарные пропорции соблюдайте, а то и правда, люди поверят, что талия тоньше объёма ноги!", "Возле боков видно фотошоп", "Божественный фотошоп", "Ну это уж совсем явный фотошоп))", "На каждой фотографии разная талия", "Какой неумелый фотошоп... не умеешь — не берись", — писали подписчики Лукьяновой.

Напомним, Виктория Бекхэм рассказала об увеличении груди.