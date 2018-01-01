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Одесская Барби в нижнем белье похвасталась ненастоящими веснушками, фото

Сегодня, 06:26

Украинка поделилась, что когда-то вывела свои веснушки.

Валерия Лукьянова
Валерия Лукьянова похвасталась ненастоящими веснушками instagram.com/valeria_lukyanova21
Украинка Валерия Лукьянова, которую называю одесской Барби, в нижнем белье позировала с нарисованными веснушками.

Снимок был сделан в столице Мексики — Мехико, говорится на странице нашей соотечественницы в Instagram.

По словам девушки, она когда-то вывела свои веснушки, поэтому вынуждена довольствоваться нарисованными.

"… Жаль, мои настоящие веснушки, которые я когда-то вывела, никогда не вернутся назад... и приходится рисовать…", — подписала фото одесская Барби.

Валерия Лукьянова
Валерия Лукьянова похвасталась ненастоящими веснушками instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети новым откровенным снимком, на котором она позирует топлес. Фото собрало тысячи лайков, а также сотни восторженных комментариев интернет-пользователей.

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Теги:  
Валерия Лукьянова, одесская Барби, белье, веснушки
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