Одесская Барби в нижнем белье похвасталась ненастоящими веснушками, фото

Украинка поделилась, что когда-то вывела свои веснушки.

Валерия Лукьянова похвасталась ненастоящими веснушками instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова , которую называю одесской Барби, в нижнем белье позировала с нарисованными веснушками.

Снимок был сделан в столице Мексики — Мехико, говорится на странице нашей соотечественницы в Instagram.

По словам девушки, она когда-то вывела свои веснушки, поэтому вынуждена довольствоваться нарисованными.

"… Жаль, мои настоящие веснушки, которые я когда-то вывела, никогда не вернутся назад... и приходится рисовать…", — подписала фото одесская Барби.

Валерия Лукьянова похвасталась ненастоящими веснушками instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети новым откровенным снимком, на котором она позирует топлес. Фото собрало тысячи лайков, а также сотни восторженных комментариев интернет-пользователей.

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