Сегодня, 10:50 RSS

Одесская Барби в топике сверкнула грудью, фото

Сегодня, 09:43

Наша соотечественница сфотографировалась в Мексике.

Лукьянова
Валерия Лукьянова позировала в топике с глубоким вырезом instagram.com/valeria_lukyanova21
Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, выложила в Сеть фотографию в топике с глубоким вырезом.

Снимок был сделан в столице Мексики Мехико, говорится на странице девушки в Instagram.

На фото наша соотечественница запечатлена на фоне беговых дорожек, в центре внимания оказалась неприкрытая одежной часть груди.

Лукьянова
Валерия Лукьянова позировала в топике с глубоким вырезом instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Сексуальное фото было сделано в Мексике, посмотреть его можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Валерия Лукьянова, одесская Барби, топик, грудь
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности