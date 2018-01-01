Одесская Барби в топике сверкнула грудью, фото

Наша соотечественница сфотографировалась в Мексике.
Снимок был сделан в столице Мексики Мехико, говорится на странице девушки в Instagram.
На фото наша соотечественница запечатлена на фоне беговых дорожек, в центре внимания оказалась неприкрытая одежной часть груди.
Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Сексуальное фото было сделано в Мексике, посмотреть его можно здесь.
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