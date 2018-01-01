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Одри Хепберн, Анджелина Джоли и Рианна: известный журнал составил рейтинг самых красивых брюнеток

Сегодня, 16:10
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1 / 8 Анджелина Джоли (Reuters)

Всего в список вошло 39 красавиц.

Американский журнал Vogue создал рейтинг самых красивых брюнеток, в который вошли известные  женщины 20 и 21 века.

Всего в списке 39 брюнеток, в рейтинг попали самые привлекательные личности 20 века: бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, британская актриса Одри Хепберн, "королева Голливуда" Элизабет Тэйлор, американская певица и поэтесса Патти Смит и никарагуанская актриса Бьянка Джаггер, основатель модного дома "Chanel" Коко Шанель.

Званию самой красивой брюнетки 21 века удостоились американские певицы Селена Гомес и Рианна, индийская актриса и модель Приянка Чопра, испанская киноактриса Пенелопа Крус и американская актриса Анджелина Джоли.

Ранее "Главред" состаивл список самых жгучих представителей светловолосой половины человечества.

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Теги:  
журнал, Vogue, рейтинг, брюнетки
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