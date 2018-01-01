Сегодня, 07:59 RSS

"Огненная красота!": Вера Брежнева восхитила поклонников элегантным нарядом в стиле 80-х

Сегодня, 07:12

Образ специально для артистки создал бренд Versace.

Вера Брежнева
Певица показала образ с фестиваля instagram.com/ververa
Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась с фанатами снимком своего образа  с фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала", который ежегодно проходит в Латвии.

На фото, которое исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в длинном красном платье с высоким разрезом сбоку и накидкой на голову.

Поклонники певицы по-разному отреагировали на фото: одни расхвалили образ, и отметили, что Брежневой пойдет даже обычный мешок, другие же назвали певицу "Красной Шапочкой".

"Огненная красота!", "На вас хоть мешок одень, будет шикарно!", "На вас оно смотрится божественно", "Красная шапочка!", - отмечали подписчики.

Вера Брежнева
Вера Брежнева позировала в стильном образе instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева покорила поклонников простым нарядом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Вера Брежнева, фото, певица
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности