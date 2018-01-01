"Ого, горячая": Алина Гросу похвасталась стройной фигурой в пикантном боди

Певица поразила фанатов длинными ногами.

Певица показала новое фото Instagram

На своей странице в Instagram певица выложила фото, на котором позирует в черном боди, кофте цвета хаки, и высоких черных ботфортах.

"Ребят, говорят, именно весна пора любви, когда ты весь такой окрыленный ходишь, влюбленный/влюбчивый... но почему-то у меня совсем не так, я именно в июне каждый год хожу с улыбкой на лице и какой-то особенной чувствительностью в сердце... а вы как? В какое время года вас накрывает любовная лихорадка?", - спросила фанатов певица.

Подписчики отметили, что Гросу выглядит стройной, и такой образ делает ее очень сексуальной.

"Очень секси и красиво, Вы умница", "Шикарные ножки!", "Очень сексуальная, молодец!", "Сексуально, красиво, вызывающе стервозно", "Бджілка" выросла, не то слово", "Ого горячая", - расхваливали подписчики.

Гросу поразила фанатов стройной фигурой instagram.com/alina_grosu

Ранее Алина Гросу похвасталась аппетитной попой в купальнике.

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