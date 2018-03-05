"Ого, как выпирает": эротическое фото Димы Билана вызвало ажиотаж в Сети

Артист взбудоражил поклонников фото в нижнем белье.

Дима Билан своим фото вызвал бурные обсуждения bilanofficial/instagram

Российский певец Дима Билан спровоцировал бурю обсуждений в Сети своим последним фото.

На снимке, который певец выложил на своей странице в Instagram, артист лежит на кровати и держит телефон в руке.

"Я просто сплю... и кажется от переезда не выспался, но уже расписал на сегодня программу в #волгоград !!! Сводки будут!", - подписал фото артист.

Но на подпись поклонники мало обратили внимания, их больше привлекло то, в чем одет артист, его нижнее белье вызвало у фанатов много вопросов.

"Почему глядя на фото мне в глаза бросается совсем другое?", "Ого, как выпирает", "Чем ананас поливаете. Дмитрий?", "Ну неестественно, зачем носки в трусы?)", "Я ночной хулиган, в моих трусах картофан", "Вопрос на повестке дня: а ЧТО В трусах спрятано?", "Дмитрий решил нас завести", - удивлялись подписчики.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)Мар 5, 2018 в 11:38 PST

Ранее Дима Билан показал необычное фото из поезда.