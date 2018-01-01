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"Ого! Какая девочка сексуальная!": Настя Каменских взбудоражила фанатов новым фото

Сегодня, 16:38

Артистка поделилась снимком в новом образе.

Настя Каменских
Каменских поделилась стильным фото instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новым фото, которое привело в восторг ее подписчиков.

На своей странице в Instagram звезда выложила снимок, на котором Каменских позирует в стильном аутфите: джинсах с лампасами, футболке с принтом, и необычной для певицы прической.

Поклонники остались в восторге от образа певицы, отметив, что такой молодежный стиль ей очень идет.

"Ого! Какая девочка сексуальная!", "Ого, сестра Шакиры", "Такая молодая на этом фото", "Такая девочка.. прям молодежный стиль..", "И 15 лет как не бывало", - расхвалили фото певицы поклонники.

Настя Каменских
Образ певицы пришелся поклонникам по вкусу instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских озадачила фанатов новым фото.

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Настя Каменских, фото, наряд
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