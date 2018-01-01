"Ого, жопа": Настя Каменских поразила поклонников фото в купальнике

Певица поделилась снимком у бассейна.

Певица поделилась снимком у бассейна instagram.com/kamenskux

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских , ныне выступающая под псевдонимом NK , побывала в Баку на фестивале "Жара", и поделилась снимком с бассейна – видимо, там певица проводила время перед выступлением.

На странице артистки в Instagram появилось фото, на котором она позирует сидя на краю бассейна, повернувшись к камере попой.

"Вчера было невероятно жарко. Спасибо, Азербайджан, за теплый прием! Спасибо фестивалю и его продюсерам! Была рада стать частью этого потрясающего, масштабного праздника музыки, презентовать свои новые песни и увидеть друзей! До новых встреч", - поблагодарила певицы организаторов.

Поклонники особое внимание уделили попе артистки – кто-то даже назвал ее украинской Ким Кардашьян.

"Хорош орех", "Ого жопа", "Украинская Ким Кардашьян", "Сочная!", "Классная жопка", - восхищались поклонники.

Поклонники обратили особое внимание на внушительные размеры попы артистки instagram.com/kamenskux

Ранее фанаты разнесли наряд Насти Каменских на фестивале "Жара".

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