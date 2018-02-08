"Оголенных сьемок от меня не дождешься": Светлана Лобода наложила табу на "ню" фотосессии

Известная певица в интервью журналистам рассказала о своем отношении к красоте и старости.

Светлана Лобода не появится на страницах эротического глянца. lobodaofficial/instagram

Поп-исполнительница Светлана Лобода больше не будет сниматься в откровенных фотосессиях. Певица отметила, что это теперь для нее табу.

"Я уже года четыре не снимаюсь ни в каких журналах а-ля Playboy, Maxim и так далее. Уже каких-то оголенных съемок от меня не дождешься — все в пределах разумного. Я взрослый человек, мне уже за 30", - рассказала звезда в интервью изданию "Медуза".

По словам Лободы, она уже задумалась о том, как будет выглядеть, когда состарится, и историю Мадонны повторять не намерена.

"Мне кажется, она могла бы уже красиво стоять и благородно петь в луче света, а не танцевать в 60 лет в купальнике на последнем издыхании. Со временем можно просто переключаться на другую музыку, по-другому выглядеть", - отметила певица.

Звезда призналась, что не считает себя красивой женщиной и никогда не считала. Она даже задумывалась прооперировать нос и сделать его меньше.

"Я всю жизнь комплексовала из-за того, что у меня большой нос. Много лет назад я думала, что мне нужно обязательно прооперировать нос и сделать его меньше. Но я понимаю, что нос — это моя харизма. А если я что-нибудь изменю, и оно не так срастется, есть опасность превратиться в страшную женщину, переделанную пластическими операциями", - рассказала Лобода.

Ранее Светлана Лобода похвасталась достижениями в России.