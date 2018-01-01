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"Ох, эти ноги": Даша Астафьева похвасталась фигурой и показала жениха

Сегодня, 06:01

Артистка позировала в объятиях любимого.

Даша Астафьева
Даша Астафьева выставила фото со своим женихом Артемом Кимом instagram.com/da_astafieva
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками фото со своим женихом Артемом Кимом.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в объятиях возлюбленного, оба улыбаются на камеру.

На другом фото певица в движении приподняла платье, и показала стройные ноги. Астафьева редко выкладывает фото с женихом, и подписчики расхвалили кадры.

"Ох, эти ноги", "Просто красивая пара", "Супер, гармоничная пара, очень", "Крутейшее фото", - расхвалили снимки подписчики.

Даша Астафьева
Даша Астафьева и Артем Ким instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Астафьева поделилась новыми фото instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева похвасталась животиком.

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Теги:  
Даша Астафьева, фото, жених, Артем Ким
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