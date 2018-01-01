"Ох, эти ноги": Даша Астафьева похвасталась фигурой и показала жениха

Артистка позировала в объятиях любимого.
Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в объятиях возлюбленного, оба улыбаются на камеру.
На другом фото певица в движении приподняла платье, и показала стройные ноги. Астафьева редко выкладывает фото с женихом, и подписчики расхвалили кадры.
"Ох, эти ноги", "Просто красивая пара", "Супер, гармоничная пара, очень", "Крутейшее фото", - расхвалили снимки подписчики.
Ранее Даша Астафьева похвасталась животиком.
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