Охранники Лободы напали на журналистов телеканала 1+1

Инцидент произошел сегодня, журналисты готовили материал для программы "Украинские сенсации".

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

В воскресенье, 5 марта, во время съемок дома украинской певицы— Loboda — на съемочную группус оружием напали ее охранники.

Об этом сообщили в пресс-службе канала.

По ее данным, журналисты готовили материал для программы "Украинские сенсации".

"Автомобиль съемочной группы был заблокирован двумя машинами охраны певицы, в одной из которых был человек с оружием", — отметили в 1+1.

Потом, "демонстрируя пистолет и молоток, трое охранников угрожали прострелить колено водителю, после чего насильно отобрали все записывающие видеоприборы — видеокамеру и машинный видеорегистратор".

На место инцидента сотрудники СМИ вызвали полицию, которая зафиксировала заявление съемочной группы телеканала о препятствовании журналистской деятельности, а также факт ограбления и пообещала привлечь виновных к ответственности.

"У меня складывается впечатление, что от статуса своей "звездности" некоторые личности просто потеряли почву под ногами. Воспринимая себя звездами и богами в одном лице, считают, что могут делать все что угодно и оставаться безнаказанными", — прокомментировал произошедшее продюсер департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Александр Дубинский.

В то же время директор по юридическим вопросам "1+1 медиа" Татьяна Смирнова заявила, что "действия охранников певицы подпадают под ст. 171 Уголовного кодекса о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов".

"... ведь наша съемочная группа занималась подготовкой материалов собственного расследования, то есть непосредственно выполняла свои профессиональные обязанности, во время которых имела право осуществлять письменные, аудио- и видеозаписи с применением необходимых технических средств", — объяснила она.

Ранее сообщалось, что Интернет-пользователи раскритиковали Светлану Лободу из-за планов дать большой сольный концерт в Москве. Позже герои АТО попросили президента Петра Порошенко лишить исполнительницу звания Заслуженной артистки Украины и гражданства страны.