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"Океан Эльзы" впервые за долгое время порадовали поклонников новым клипом

Сегодня, 11:01

Артисты снимали видеоряд в США.

Океан Эльзы
Артисты снимали клип в США Скриншот YouTube
Культовая украинская рок-группа "Океан Эльзы" после длительного перерыва презентовала новую песню "Без тебе" и клип на нее.

"Весна всегда приходит неожиданно", - отметили в своем Facebook музыканты, приложив к нему свежий ролик.

Автором слов песни стал Святослав Вакарчук, режиссером клипа стала Анна Бурячкова.

Съемки проходили на западном побережье США во время пребывания Святослава Вакарчука на весеннем семестре в университете Стэнфорд.

Фанаты группы увидят в клипе Лос-Анджелес, Buena Vista Park (Сан-Франциско), пляж Эль Матадор (El Matador State Beach), дороги и пустыни Калифорнии.

В сьемках клипа также приняли участие 13 пар близнецов. 

Ранее в Сети опубликовали уникальные архивные фото группы "Океан Эльзы".
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