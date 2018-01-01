"Океан Эльзы" впервые за долгое время порадовали поклонников новым клипом

Артисты снимали видеоряд в США.
"Весна всегда приходит неожиданно", - отметили в своем Facebook музыканты, приложив к нему свежий ролик.
Автором слов песни стал Святослав Вакарчук, режиссером клипа стала Анна Бурячкова.
Съемки проходили на западном побережье США во время пребывания Святослава Вакарчука на весеннем семестре в университете Стэнфорд.
Фанаты группы увидят в клипе Лос-Анджелес, Buena Vista Park (Сан-Франциско), пляж Эль Матадор (El Matador State Beach), дороги и пустыни Калифорнии.
В сьемках клипа также приняли участие 13 пар близнецов.
Ранее в Сети опубликовали уникальные архивные фото группы "Океан Эльзы".