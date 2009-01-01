Оксана Билозир отгуляла юбилей в компании известных политиков и артистов

Как стало известно, среди подарков Билозир была большая картина и торт.
Об этом пишет ТСН.
Поздравить звездную именинницу приехали представители политического и эстрадного бомонда.
Среди них — народные артисты Украины Иво Бобул и Павел Зибров, народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой, третий президент Украины Виктор Ющенко и первая леди Украины Марина Порошенко.
Как стало известно, среди подарков Билозир была большая картина и торт, а празднование состоялось в одном из изысканных столичных ресторанов.
Напомним, певица Камалия показала, как отпраздновала юбилей мамы.