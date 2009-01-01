Окунская обнародовала эмоциональный разговор дочери с ее отцом Сергеем Власенко

Французские адвокаты выставили ей ультиматум в письменной форме.

Наталья Окунская Instagram

Об этом пишет ТСН.

Так, Наталья выложила в Сеть 21-минутный разговор 10-летней Полины с Власенко, где девочка довольно эмоционально говорит отцу, что не хочет с ним жить.

"То, что ты делаешь, это уже не смешно. По горло уже залезли все эти уголовные дела, то, что ты в суды ходишь. Я хочу нормального детства, которого у меня уже не будет", — говорит Полина отцу.

Власенко ей отвечает, что из-за того, что мама вывезла ее во Францию, он не имел возможности с ней видеться

"Я буду миллион раз повторять, что я не хочу с тобой жить. Тебя я не люблю, когда до тебя дойдет. Я лучше умру, чем буду с тобой жить", — отвечает девочка.

С дочерью Полиной Instagram

На вопрос, что отец будет делать, если Полина с ним не поедет, Власенко ответил, что ей детально об этом расскажут адвокаты.

"Дослушайте до конца, чтобы понять количество повторений одного вопрос ребенка, на который она так и не получила ответа. Вопрос о ее жизни и о ее будущем. Она кричит, плачет и просит отца не разлучать ее с мамой, но он вообще не слышит. За разъяснением его слов он отправил 10-летнего ребенка к адвокатам", — возмутилась Наталья.

Окунская сообщила, что французские адвокаты выставили ей ультиматум в письменной форме. До 31 января она должна добровольно отдать Полину отцу, или к ней применят принудительное исполнение решения суда, включая уголовное производство во Франции.

"Согласно с этим решением, я могу видеть Полину только 4 раза в год, при том, что воспитала ее самостоятельно с 1 года до 10 лет", — рассказала Наталья.

Но многие пользователи под аудио написали, что девочка говорит словами мамы. "Девочка говорит словами мамы. Увы, мама накрутила", "Говорит, наверное, мамиными словами.... слово в слово... Жалко детей, как ими взрослые манипулируют".

Напомним, Окунская призналась, что жаловаться ей не на что, но и доказывать кому-то что-то тоже не собирается.