"Олег, этот сингл – для вас!". Украинская певица посвятила песню Виннику: видео

Благодаря удачному посвящению музыкальный коллектив быстро смог прославиться.

Молодая украинская певица решила начать карьеру с посвящения Олегу Виннику Открытые источники

Украинская музыкальная группа SOLONA презентовала первый в своей истории клип , снятый на песню "Волчица".

Солистка группы заявила, что посвящает композицию известному исполнителю Олегу Виннику, поскольку в его репертуаре есть созвучная песня под названием "Молодая волчица", передает "Обозреватель".

"С начала у нас не было таких планов. Но учитывая реакцию, считаю, что это будет правильно. Олег, этот сингл – для вас! Ведь вы для меня – огромный источник вдохновения. Спасибо!", - заявила участница коллектива SOLONA.

Отмечается, что молодой и прогрессивный коллектив на старте смог приобрести славу именно благодаря удачному посвящению.

Клип музыканты снимали на аэродроме вблизи Днепра, где поклонники парашютного спорта осуществляют прыжки с парашютом.

Напомним, песня Олега Винника "Волчица" в последнее время снова оказалась на пике популярности. Этот хит украинского исполнителя перепел солист группы O.Torvald Женя Галич.