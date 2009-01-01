Олег Филимонов едва не потерялся в Италии, опубликованы фото

Одесский шоумен рассказал о своем экстремальном отпуске.

Олег Филимонов Пресс-служба

Ведущий телепрограммы "Джентльмен-шоу", известный юморист Олег Филимонов устроил себе мини-отпуск и отправился вместе с супругой во Флоренцию.

Объездив постановкой "Одесса-мама" всю Украину, актер в перерыве между гастролями решил отправиться в путешествие.

Без происшествий не обошлось. В один из дней артист сам отправился на очередную прогулку по городу и так засмотрелся на местные красоты, что заблудился.

"Вообще первый раз я был в Италии в начале 90-х, мы плыли на пароходе, я был в качестве переводчика. Попал в Чивитавеккью, что недалеко от Рима, потом нас повезли в сам Рим. Меня поразила эта красота — Собор Святого Петра, Ватикан…. Теперь каждый год я жду поездки в Италию — чесаться все начинает, так хочется туда снова приехать!" — признался Филимонов.

В этот раз достопримечательности города артист изучал под руководством своего друга, профессионального переводчика. "Это мой товарищ, мы вместе учились. Он поездил с нами по Тоскане, показал не только ту Флоренцию, которую мы исходили вдоль и поперек, но и еще кое-что интересное. Мы были в Сиене, в знаменитом городе Лукке, где родился композитор Джакомо Пуччини и творил скрипач Никколо Паганини. Это средневековый городочек, очень красивый. Там есть крепостная стена шириной более 32 метров, поверх этой стены высажен парк... Заехали также в Пизу, были на Пьяцца де и Мерканти – "площади четырех чудес". Будучи в соборах, увидели работы Микеланджело, Джотто… Все, кого вы знаете из эпохи Возрождения, там есть. Будучи в Сан-Джиминьяно, увидели башни-близнецы, построенные 800 лет назад", — рассказал юморист.

По словам Олега Филимонова, в Италии он поселился в гостинице в самом центре города. "Мы жили прямо на площади Синьории, напротив статуи Давида. Выходим из гостиницы – и упираемся в Давида", — смеется артист.

В эту поездку актера сразила наповал итальянская кухня. "Еда тут фантастическая! Флорентийские стейки огромной величины... Для их приготовления выращивают специальных коров, потом их забивают, мясо выдерживают не в холодильниках, а в специальных камерах с плюсовой температурой, и жарят на гриле. Получается нечто потрясающее! Еще одно искушение - сыр "моцарелла ди буффало"! Его производят из буйволового молока. Сейчас начался сезон трюфелей, этот сыр пробуют с черным и белым трюфелем. Это невероятно вкусно!" — восторгается Филимонов.

А вот на память из поездок артист ничего не привозит. "Разве что какие-то сувениры для внуков. Ничего особенного, кроме каких-то вещей, мы не покупаем. Самое главное — это впечатления, которых хватает на год, до следующей поездки", — заключил шоумен.

Напомним, отпуск Ассии Ахат едва не закончился трагедией.