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Олег Скрипка воплотил свою детскую мечту

Сегодня, 15:16

Музыкант впервые в жизни поплавал вместе с дельфинами.

Олег Скрипка
Олег Скрипка Скриншот
В минувшую пятницу группа "ВВ" дала концерт в одном из клубов Одессы.

После выступления у лидера группы Олега Скрипки было немного свободного времени, поэтому он решил воплотить свою детскую мечту в жизнь, пишет ТСН.uа.

Музыкант впервые в жизни поплавал вместе с дельфинами в одесском дельфинарии.

В распоряжении сайта оказалось видео, на котором Олег с неподдельным восторгом плавает, держась за плавные животных.

Несмотря на то, что Скрипка нырял с дельфинами впервые, он очень легко нашел с ними контакт.

 

Напомним, Олег Скрипка показал, как пил и пел с Пьером Ришаром.

Теги:  
Олег Скрипка, дельфины, детская мечта
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