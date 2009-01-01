Олег Скрипка воплотил свою детскую мечту

Музыкант впервые в жизни поплавал вместе с дельфинами.

Олег Скрипка Скриншот

В минувшую пятницу группа "ВВ" дала концерт в одном из клубов Одессы.

После выступления у лидера группы Олега Скрипки было немного свободного времени, поэтому он решил воплотить свою детскую мечту в жизнь, пишет ТСН.uа.

Музыкант впервые в жизни поплавал вместе с дельфинами в одесском дельфинарии.

В распоряжении сайта оказалось видео, на котором Олег с неподдельным восторгом плавает, держась за плавные животных.

Несмотря на то, что Скрипка нырял с дельфинами впервые, он очень легко нашел с ними контакт.

Напомним, Олег Скрипка показал, как пил и пел с Пьером Ришаром.