Олег Скрипка воплотил свою детскую мечту

Музыкант впервые в жизни поплавал вместе с дельфинами.
После выступления у лидера группы Олега Скрипки было немного свободного времени, поэтому он решил воплотить свою детскую мечту в жизнь, пишет ТСН.uа.
Музыкант впервые в жизни поплавал вместе с дельфинами в одесском дельфинарии.
В распоряжении сайта оказалось видео, на котором Олег с неподдельным восторгом плавает, держась за плавные животных.
Несмотря на то, что Скрипка нырял с дельфинами впервые, он очень легко нашел с ними контакт.
Напомним, Олег Скрипка показал, как пил и пел с Пьером Ришаром.