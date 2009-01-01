Олег Скрипка выложил раритетное видео

Запись была сделана в 1989 году.
Ролик появился на его странице в Instagram.
На видео звучит первый суперхит "ВВ" "Танці". Интересно, что поет на видео Олег на французском языке.
Запись была сделана в 1989 году — именно тогда и появилась композиция.
"Песня "Танці" стала неофициальным гимном группы. Это произведение пересекло границы республики и познакомило остальные города Советского Союза с многообещающими дебютантами из Киева. Запись "Танці" вошла в список "100 лучших альбомов советского рока!" — рассказал Скрипка.