Олег Скрипка выложил раритетное видео

Запись была сделана в 1989 году.

Олег Скрипка Instagram

Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка решил вспомнить былые времена и выложил архивное видео.

Ролик появился на его странице в Instagram.

На видео звучит первый суперхит "ВВ" "Танці". Интересно, что поет на видео Олег на французском языке.

Запись была сделана в 1989 году — именно тогда и появилась композиция.

"Песня "Танці" стала неофициальным гимном группы. Это произведение пересекло границы республики и познакомило остальные города Советского Союза с многообещающими дебютантами из Киева. Запись "Танці" вошла в список "100 лучших альбомов советского рока!" — рассказал Скрипка.