Олег Винник рассказал о секретах успеха и красоты

Известный певец разоткровенничался в интервью.

Олег Винник Viva

Известный украинский эстрадный певец Олег Винник рассказал о секрете своего успеха, а также о секретах сохранения привлекательной внешности и физической формы.

"Можно было к моим 44-м легко потерять хорошую физическую форму. Если бы я вел неправильный образ жизни − пил, курил и все остальное, то превратился бы в развалину", - заявил исполнитель в интервью глянцевому журналу Viva.

Винник также отметил, что многие его сверстники находятся в плохой физической форме, поскольку совершенно не занимаются спортом.

"Я смотрю на некоторых своих одногодок, которые выглядят как дедушки-бабушки, и понимаю, что каждый имеет то, что заслуживает. Я живу с осознанием того, что, если не работать над собой – кропотливо, тяжко, - буквально за несколько лет можно стать некрасивым, старым, больным",– резюмировал Винник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что певец в брутальном образе появился на обложке глянцевого журнала.