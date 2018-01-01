Олег Винник рассказал, почему в начале карьеры его не воспринимали всерьез

Артист отметил, что ему было психологически сложно начинать певческую карьеру в Украине.

Артист отметил, что ему было психологически сложно начинать певческую карьеру в Украине Фото: viva.ua

Популярный украинский исполнитель Олег Винник откровенно поделился, каким было начало его творческой карьеры в Украине.

В интервью ведущему "Ранку з Україною" Григорию Герману певец рассказал, что его изначально не воспринимали всерьез.

"Мне говорили: если бы ты был девушкой, возможно, это было бы интересно. А я просто делал свое дело, потому что чувствовал, что люди меня поймут. Я искал этот мостик, как к ним прийти. Были приключения с продюсерами "всякого ґатунку". Мой продюсер – мой друг, он раньше не занимался продюсированием. И он не считает себя великим продюсером. Мы просто люди, которые занимаются своим делом. А теперь все те продюсеры, которые не разбирались в моем деле, завидуют моему другу. Теперь они считают его продюсером, как и меня считают артистом", – признался Олег Винник.

Также артист рассказал простой секрет его отличной физической формы – он ест поменьше углеводов, и занимается спортом.

"Диеты особой нет. Просто углеводов поменьше. Хлеба не ем белого, только зерновой и немного. За последние 10 лет я стал тяжелее на 12-14 килограммов. В 2003 году, когда еще Жана Вальжана играл, я весил 75 килограммов. И теперь хочу вернуться к этому весу. Уже сбросил почти все лишнее, остались 2 килограмма", – подытожил артист.

Ранее Олег Винник поразил фанаток торсом в обтягивающей майке.

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