Олегу Виннику – 45: история успеха "властелина волчиц"

Один из самых популярных артистов украинской эстрады отмечает День рождения.

31 июля Олег Винник отмечает 45 лет instagram.com/olegg.vynnyk

31 июля празднует свой юбилей кумир миллионов женщин и, как его называют поклонницы, "властелин волчиц" Олег Винник . Артисту исполняется 45 лет.

Винник родился 31 июля 1973 года, в селе Вербовка, Черкасская область. Артист с детства участвовал в художественной самодеятельности села: он пел, играл на электрогитаре, которую теперь так бережно хранят в местном клубе.

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Но сельского клуба артисту было мало – после окончания средней школы молодой артист решил поступить на хормейстерский отдел Каневского училища культуры.

После этого будущий покоритель женских сердец отправился в Германию: там он стал достаточно известным артистом оперы, и покорил европейскую публику.

Однако он решил вернуться в Украину – в 2011 году началась его сольная карьера. Он покорял Украину шаг за шагом: начинал с маленьких концертов в небольших городках, слух о голубоглазом блондине разошелся, и его имя зазвучало на всю страну.

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Успеху артиста удивлялись именитые продюсеры – Винник смог покорить публику, даже не появляясь на экранах телевизоров.

"Женщина пошла на концерт Винника, а потом на следующий день на работе вместо того, чтобы работать, она позвонила подруге Гале и говорит: "Я была вчера на Виннике, перепела все песни, потратила на это целый день и гори она огнем та работа". А Галя это услышала, она позвонила Маричке и все так пошло!", - комментирует продюсер Владимир Бебешко.

Прорывом для артиста стала песня "Счастье", а бешеную популярность ему принесли композиции "Нино" и "Волчица".

Теперь Винник непрерывно гастролирует по Украине, и собирает многотысячную аудиторию на стадионах страны.

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Ранее психолог рассказала, в чем состоит секрет популярности Винника.

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