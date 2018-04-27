Ольга Бузова рассказала об угрозах и запугиваниях со стороны осетинских властей

Певица отменила концерт, так как боится за свою безопасность.

Бузова едва не заплакала на видеообращении instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова заявила, что ей пришлось отменить концерт во Владикавказе (Северная Осетия) из-за давления со стороны местных властей.

На своей странице в Instagram артистка обратилась к фанатам.

"Дело в том, что власти начали нас запугивать, присылать угрозы, и, скорее всего, если мы приедем, то это уже будет небезопасно для вас, для моих людей, для меня и моего коллектива. Никогда не думала, что с этим столкнусь", — сказала Бузова.

Купивших билет на концерт она пригласила на выступление в Ессентуках. Для поклонников, по словам певицы, будут организованы бесплатные автобусы.

"Мои дорогие, все кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам( Завтра в 14 часов от СОГУ, я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках, и также после концерта автобусы отвезут обратно вас обратно во Владикавказ...Простите меня...я сделала все...Я мечтала приехать к вам, но жестокость некоторых людей не имеет границ", - подписала видео Бузова.

Концерт во Владикавказе должен был состояться 29 апреля. Как поясняет издание On Kavkaz, депутат республиканского парламента, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзанболат Тедеев устроил протесты против выступления артистки. Отмечается, что местная молодежь стала портить и срывать плакаты с изображением Бузовой. В то же время, по информации издания, концерт пришлось отменить не из-за протестов, а из-за того, что билетов было продано слишком мало — около 300 штук из тысячи.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 27 Апр 2018 в 1:57 PDT

Ранее Ольга Бузова ужаснула фанатов снимком в купальнике.

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