Ольга Бузова снялась в стильной фотосессии с обнаженными мужчинами

Певица предстала в новом образе для журнала "Numero".
На снимках, которые журнал выставил на своей странице в Instagram, Бузову запечатлели в стиле лукбука Versace. На фото артистка стоит в фиолетовом нарде, ее трогают за разные части тела обнаженные мужчины, повернутые к камере спиной.
На другом фото Бузова как на троне восседает на двух мужчинах, один из них полностью обнаженный.
Также журнал выставил видео, которое подписал так: "@buzova86 и 15 полуголых парней — стандартный такой бэкстейдж Numéro. Съемку и интервью ищите в нашем апрельском номере!".
Ранее Ольга Бузова выложила горячее фото с подругой и призналась ей в любви.