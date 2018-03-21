Сегодня, 02:17 RSS

Ольга Бузова снялась в стильной фотосессии с обнаженными мужчинами

Сегодня, 01:05

Певица предстала в новом образе для журнала "Numero".

Бузова
Певица предстала в новом образе для журнала «Numero» buzova86/instagram
Российская певица Ольга Бузова снялась в фотосессии для апрельского номера журнала "Numero".

На снимках, которые журнал выставил на своей странице в Instagram, Бузову запечатлели в стиле лукбука Versace. На фото артистка стоит в фиолетовом нарде, ее трогают за разные части тела обнаженные мужчины, повернутые к камере спиной.

На другом фото Бузова как на троне восседает на двух мужчинах, один из них полностью обнаженный.

Также журнал выставил видео, которое подписал так: "@buzova86 и 15 полуголых парней — стандартный такой бэкстейдж Numéro. Съемку и интервью ищите в нашем апрельском номере!". 

Бузова
Певица предстала в новом образе для журнала «Numero» buzova86/instagram
Бузова
Певица предстала в новом образе для журнала «Numero» buzova86/instagram
 

Ранее Ольга Бузова выложила горячее фото с подругой и призналась ей в любви.
Теги:  
Ольга Бузова, фотосессия, мужчины, обнаженные, журнал
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...