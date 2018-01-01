Ольга Фреймут озадачила фанатов пикантным фото с глубоким декольте

Ведущая поделилась черно-белым снимком.

Фреймут поразила схожесть с известной моделью facebook.com/OlgaFreimut

Украинская телеведущая Ольга Фреймут удивила фанатов новым черно-белым фото, на котором девушка позирует в машине в платье с глубоким декольте..

На своей странице в Instagram она поделилась снимком модели Клаудии Шиффер – изначально поклонники приняли ее за ведущую, отметив невероятную схожесть украинской ведущей и немецкой манекенщицы.

"Это вы или Клаудия?", "На Клаудию Шиффер похожа", - писали юзеры.

Однако нашлись те, кто внимательно присмотрелся к фото, и понял, что на снимке позирует не Оля, а модель.

"Это Клаудия Шиффер? Ну точно не Оля", "Это и есть Клаудия", - пришли к выводу подписчики.

Как выяснили подписчики, на фото - супермодель Клаудия Шиффер instagram.com/freimutolia

Ранее фанаты встревожились болезненным видом Ольги Фреймут.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram