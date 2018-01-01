Ольга Фреймут озадачила фанатов пикантным фото с глубоким декольте

Ведущая поделилась черно-белым снимком.
На своей странице в Instagram она поделилась снимком модели Клаудии Шиффер – изначально поклонники приняли ее за ведущую, отметив невероятную схожесть украинской ведущей и немецкой манекенщицы.
"Это вы или Клаудия?", "На Клаудию Шиффер похожа", - писали юзеры.
Однако нашлись те, кто внимательно присмотрелся к фото, и понял, что на снимке позирует не Оля, а модель.
"Это Клаудия Шиффер? Ну точно не Оля", "Это и есть Клаудия", - пришли к выводу подписчики.
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