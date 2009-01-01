Ольга Куриленко немного пошалила и снялась топлесс

37-летня "девушка Бонда" продолжает смущать своих поклонников.

Ольга Куриленко instagram.com/vanmalder

37-летня французская актриса и модель украинского происхождениязапостила на своей страничке в Instagram фото, на котором изображена полуобнаженной.

На снимке она шаловливо прикрыла "пятую" точку и ноги полупрозрачной юбкой. Несмотря на снимок топлесс, прелести актрисы прелести в кадр не попали.

В то же время Куриленко сообщила, что снимок сделал ее друг — фотограф Патрик ван Молдер, знакомый широкой публике по работе с моделью Dessange, Dior и Louis Vuitton Самантой Малфой.

Ольга Куриленко родилась в 1979 году в Бердянске Запорожской области. Мать — белорусского происхождения, отец — украинец. Родители развелись вскоре после рождения дочери. Воспитывалась матерью и бабушкой. С 8 лет учила английский язык, с 7 лет — игре на фортепиано и ходила в балетную студию. Училась в школе № 16 города Бердянска. В возрасте 16 лет Ольга переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison.

В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме франшизы о похождениях агента 007 — "Квант милосердия".

Фото: instagram.com/vanmalder