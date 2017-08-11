Ольга Сумская раскрыла подробности личной жизни дочки с российским мужем

Сумская сообщила, что у нее хорошие отношения с зятем и он к ней относится с уважением

Ольга Сумская с дочерью Антониной Instagram

Украинская артистка Ольга Сумская поделилась впечатлениями от встречи с внучкой, а также рассказала о 27-летней дочери Антонине и ее 34-летнем супруге, российским актером, Владимиром Яглычем.

Об этом она поведала в интервью kp.ua.

Сумская сообщила, что ей не удается часто видеться с дочерью, которая живет в Москве, но за то они каждый день созваниваются по Skype. Она также рассказала о внучке.

"Конечно, видела! Я встречала дочку из роддома, хотела поддержать ее в важный момент в жизни. Ой, та неделя — сплошные слезы счастья. Когда берешь свое продолжение, первенца твоей дочки на руки — мороз по коже. Эта кроха — целая Вселенная. Эти глаза неимоверны. А запах? Это же запах Бога, которым пахнет младенец!" — ответила Сумская.

По слова актрисы, Тоне в воспитании ребенка очень помогают навыки, которые она приобрела нянчившись с младшей сестрой Аней.

"Тоня очень ответственная мама — сказалось то, что она нянчила младшую сестру, навыки есть. Муж постоянно на съемках. Хорошо, возле нее свекровь, она помогает. Хотелось бы и мне бывать там чаще, однако это не так просто. Но мы каждый день на связи. Тоня уже научила кроху плавать: надевает ей на шею круг надувной, и та бултыхает ножками в ванне. Я так люблю смотреть по Skype, как она плавает!" — добавила актриса.

Кроме этого, Сумская сообщила, что у нее хорошие отношения с зятем и он к ней относится с уважением: "Он очень трогательно меня встретил букетом роз, мы общались, чаевничали, я наслаждалась тем, как он держит кроху на руках. Дай бог им счастья, любви, пусть бог бережет их любовь!".

Допис, поширений користувачем @tonya_papernaya Сер 11, 2017 о 2:16 PDT

Напомним, зять Ольги Сумской полностью обнажился.