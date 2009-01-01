Оля Фреймут снова в интересном положении

Подписчики Ольга забросали ее комплиментами и поздравлениями.
Об этом ведущая программы "На ножах" написала у себя на странице в Instagram.
"Мои прекрасные друзья! В День моего 35-летия открываю сокровенное: о появлении жизни. Мы с Владимиром ждем рождения нового ребенка. Небесный дар в год моего юбилея. Спасибо всем за поздравления, обнимаю каждого", — написала Фреймут.
Подписчики Ольга забросали ее комплиментами и поздравлениями.
Напомним, в СМИ снова заговорили о беременности Кристины Агилеры.