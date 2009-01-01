Оля Фреймут засветила немалый живот

Рядом с беременной телеведущей был ее возлюбленный Владимир Локотко.
Фреймут, которая вскоре в третий раз станет мамой, cнимок выложила в Instagram.
На фото Фреймут показала круглый живот на последних сроках беременности. Телеведущая позировала в длинном платье, которое подчеркнуло ее фигуру.
Рядом с беременной Ольгой был ее возлюбленный Владимир Локотко.
"Спасибо всем, кто поддержал меня. И команде, коллегам. Победа! Cosmopolitan Awards. Ведущая года. Люблю вас", — написала Фреймут.
Напомним, беременная Фреймут с дочкой позировали для глянца.