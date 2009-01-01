Оля Фреймут засветила немалый живот

Рядом с беременной телеведущей был ее возлюбленный Владимир Локотко.

Оля Фреймут Instagram

Известная телеведущая Ольга Фреймут на днях побывала на вечеринке Cosmopolitan Awards.

Фреймут, которая вскоре в третий раз станет мамой, cнимок выложила в Instagram.

На фото Фреймут показала круглый живот на последних сроках беременности. Телеведущая позировала в длинном платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

Рядом с беременной Ольгой был ее возлюбленный Владимир Локотко.

Instagram

"Спасибо всем, кто поддержал меня. И команде, коллегам. Победа! Cosmopolitan Awards. Ведущая года. Люблю вас", — написала Фреймут.

Напомним, беременная Фреймут с дочкой позировали для глянца.