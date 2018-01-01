Оля Полякова назвала своего любимого певца

Исполнительница во время первого полуфинала "Евровидения-2018" поддерживала украинца, который представил Беларусь.
Артистка на своей странице в Instagram опубликовала афишу выступления коллеги на мероприятии и сообщила, что вместе с дочкой Алисой его поддерживает.
"Это любимый исполнитель моей Алисы! И кстати мой!", — подписала фото певица.
Напомним, 8 мая в столице Португалии Лиссабоне прошел первый полуфинал "Евровидения-2018", в нем приняли участие 19 участников, но только десять из них смогли пройти дальше. Никита Алексеев не попал в финал конкурса. Посмотреть фото и видео с его выступления можно здесь.
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